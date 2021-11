Napoli: De Luca, inaugurata nuova biglietteria Eav a piazza Garibaldi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo inaugurato la nuova biglietteria dell’Eav a piazza Garibaldi. Stazione in cui confluiscono 50mila viaggiatori al giorno, snodo in cui linee Circumvesuviana si collegano a Fs e lì arriva anche la Cumana. Primo pezzo programma di trasformazione dell’area. La stazione di porta Nolana sarà interrata, tutto sarà coperto". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)