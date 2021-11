Sanità: confronto al Cracking Cancer Forum, Italia a due velocità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Piemonte la rete è presente da tempo, ma anche alla luce della pandemia sono state introdotte delle innovazioni, a partire da una governance che vede al vertice tre persone. “È stato raggiunto - ha detto Massimo Aglietta, coordinatore della rete oncologica piemontese - un forte spirito di gruppo con progetti e protocolli comuni, quello che veniva a mancare era una forte spinta verso il territorio, i Pdta erano simili ma non comuni. Quello che ci proponiamo è un pdta unico regionale, dallo screening fino al follow-up. Abbiamo un sistema che funziona abbastanza bene ma che può migliorare molto”. Anche per Pierfranco Conte, coordinatore rete oncologica del Veneto, “è fondamentale che le reti istituiscano i Pdta regionali, con indicatori rilevabili. Poi ancora manca una oncologia territoriale: non possiamo pretedere che i medici di medicina generale abbiano sufficienti competenze per seguire malattie complesse e terapie, nuovi strumenti tecnologici ma anche organizzative, con oncologi sul territorio che consentano alla deospedalizzazione". La rete campana, nella visione del coordinatore Sandro Pignata, coordinatore della rete oncologica Campania, “è un cantiere in movimento, che deve continuamente progredire. Abbiamo lavorato per creare un sistema digitale e informatizzando. Secondo me una delle ragioni del gap di mortalità nella nostra regione rispetto alle altre è nella tempistica della diagnosi e nel non avere un canale garantito. Questo canale lo stiamo creando: i pazienti arrivano ai gruppi oncologici multidisciplinare che devono garantire una visita entro 7 giorni". (segue) (Com)