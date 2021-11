Sanità: confronto al Cracking Cancer Forum, Italia a due velocità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di due giorni di lavori, al “Cracking Cancer Forum” si sono confrontati oncologi, esperti, manager, amministratori, privati, con l'obiettivo di mettere a sistema i progetti e le iniziative presenti sul territorio, con l'obiettivo di fare un ulteriore passo avanti nella cura dei tumori. Nell’ambito del Forum sono stati anche attribuiti i Premi “San Giorgio”: al professor Giuseppe Cugliano, per la ricerca oncologica; al professor Pierfranco Conte, per la personalità che si distinta nella lotta al cancro; Novartis business unit oncology, per il miglior servizio digitale con “WelCare”; AriDigital, per la migliore idea progettuale di servizi digitale con “TestaColloInrete”; Novartis Business unit oncology, per il miglior progetto di miglioramento dei processi di rete con “Rise”. (Com)