Torino: prevenzione al centro della tavola rotonda “Salute e Sport” con governatore Cirio

- Questa mattina si è tenuta presso la sala stampa D.i.r.m.e.i. la tavola rotonda “Salute e Sport” - Sport, Sanità, Ripresa e Resilienza organizzata dalla Asl Città di Torino, Tennis & Friends “Official Charity delle Nitto Atp Finals” e la regione Piemonte. Nelle due ore dell’incontro, in presenza di medici e giornalisti, si è dibattuto del binomio importante tra Sport e Salute. Un binomio che in questo ultimo periodo di pandemia da Covid-19 ha subito di fatto un brusco arresto. Come riferito in un comunicato, relatori d’eccezione sono stati il professor Giorgio Meneschincheri, docente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e presidente Friends for Healt Onlus e fondatore di Tennis & Friends, il professore Paolo Fonio, il professore Giovanni Di Perri, il direttore generale della Asl Città di Torino il dottor Carlo Picco, la professoressa Franca Fagioli, la professoressa Roberta Siliquini, il dottor Luca Stefanini, il dottor Gian Pasquale Ganzit e il dottor Giovanni Di Giacomo. L’impegno dimostrato inoltre dall’Asl Città di Torino che ha visto come relatore appunto il suo direttore generale, il dottor Carlo Picco a favore dello sport in tempo di Covid-19, rappresenta al meglio quel file rouge che va dallo Sport, alla Sanità, alla ripresa e alla resilienza. Durante l’incontro - a cui ha partecipato anche il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, il meglio dell’eccellenza sanitaria ha illustrato l’impatto del Covid-19 nella prevenzione globale e nella ripresa dell’attività sportiva per la salute e il benessere psicofisico in tempo di pandemia. Son molteplici, infatti, le ricadute psicologiche delle restrizioni dovute al Covid che hanno avuto un impatto sullo stato d’animo incisivo, per esempio, dei giovani (l’83 per cento delle bambine e bambini appartenenti alla fascia 6-13 anni e dall’85 per cento dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni, ultimi dati Ipsos). (segue) (Com)