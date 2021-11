Campania: Caso (M5s), busta con proiettili al Comune di Marano (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stamattina è successo un fatto gravissimo. È stata recapitata all'ingresso della sede del comune di Marano una busta con proiettili. Esprimo tutta la mia solidarietà ai commissari e ai sopraordinati del Comune di Marano e, da commissario Antimafia, condanno questo atto increscioso che non resterà impunito. Sto seguendo con attenzione la vicenda e nelle prossime ore ho intenzione di far attenzionare dal Ministero dell'Interno la situazione. Ho inoltre sentito i carabinieri che stanno già indagando e spero che arrivino presto al mittente di questa vigliacca missiva. Se credono di spaventarci, si sbagliano di grosso". Lo ha affermato in una nota il deputato M5s Andrea caso. (Ren)