Covid: in Piemonte aumentano i ricoveri, 12 mila 401 vaccinati con la terza dose (2)

- La Regione Piemonte segnala in una nota stampa che la platea dei 40-59enni che da lunedì inizierà a ricevere la terza dose è di oltre 1 milione di persone. Sempre nel documento diffuso dal Piemonte viene segnalato che 2 su 3 dei ricoverati in terapia intensiva per Covid non sono vaccinati. Dei 29 pazienti attuali 20 non hanno ricevuto nessuna dose e gli altri hanno un quadro clinico importante con patologie pregresse. Infine, confrontando i dati attuali con quelli di un anno fa, la Regione ha calcolato che, grazie ai vaccini, l'impatto della pandemia si è ridotto di 10 volte. Nel 2020 i morti erano 1522, oggi 60. L'anno scorso in questo periodo i contagiati erano 95 mila 254, oggi 9 mila 965. E anche i ricoveri sommati nel periodo a cavallo tra ottobre e novembre di quest'anno sono 237, mentre nel 2020 erano ben 3 mila 524. (Rpi)