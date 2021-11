Napoli: lunedì l'evento "Innovazione d'impresa e finanza sostenibile, leve per la transizione Esg"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì si svolgerà alle 15.00 a Napoli, presso Palazzo Ischitella, il convegno "Innovazione d'impresa e finanza sostenibile: leve per la transizione Esg", promosso dal Dipartimento di Economia, management, istituzioni dell'Università di Napoli Federico II in collaborazione con il Gruppo industriale Tecno, società Elite leader nei servizi alle imprese per il monitoraggio delle performance industriali e la sostenibilità ambientale. Lo ha reso noto un comunicato del Gruppo Industriale Tecno. L'evento è stato organizzato nell'ambito della decima edizione della Settimana dell'Investimento Sostenibile e Responsabile, promossa dal Forum per la Finanza Sostenibile, il principale appuntamento in Italia dedicato all'Investimento Sostenibile e Responsabile. Nel corso dell'evento si affronteranno, in due momenti di confronto, il tema della transizione delle imprese verso modelli di business innovativi e sostenibili. "Le motivazioni che spingono le aziende ad intraprendere un percorso sostenibile - ha dichiarato il Presidente del Gruppo Tecno Giovanni Lombardi - sono sempre più basate sul valore e l'impatto di questa scelta non solo sulla collettività ma soprattutto sul conto economico dell'azienda. Le imprese sono pronte alla valutazione del business case della sostenibilità, non più vista come scelta etica o ambientale, ma come opportunità di crescita e occasione per accedere ai mercati globali".(ren)