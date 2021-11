Piemonte: 7 milioni alle scuole d'infanzia paritarie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fondi saranno concentrati per la maggior parte nei comuni di piccole dimensioni. "Per una precisa scelta regionale, il sostegno sarà destinato in parte preponderante e corrispondente al 75 per cento del totale, alle scuole dell’infanzia situate in comuni sotto i 15 mila abitanti oppure in frazioni di comuni più grandi - hanno continuato Cirio e Chiorino -. Così facendo intendiamo favorire l’accessibilità ai servizi per le famiglie che vivono nei piccoli centri, contribuendo a prevenire lo spopolamento dei territori e premiando lo sforzo di sindaci e amministratori per mantenere vivi anche i comuni meno popolosi", hanno concluso. (Rpi)