Covid: De Luca, abbiamo più vaccinati dei Paesi vicini ma non tali da bloccare diffusione contagio

- "Siamo in una situazione delicata. Siamo ormai circondati da Paesi in cui vi è esplosione di contagi, da Bulgaria e Romania e fino all’Austria, della Germania dove la situazione è preoccupante. Sottolineo il dato perché nel giro di una-due settimane quelle situazioni sono destinate a verificarsi anche in Italia. Abbiamo più vaccinati ma non tali da bloccare la diffusione del contagio di massa". Lo ha affermato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)