Campania: De Luca, approvato protocollo intesa con psicologi per minori

- "Abbiamo approvato protocollo intesa con ordine psicologi per assistenza gratuita per bambini tra 6 e 16 anni. quasi due anni di pandemia hanno creato problemi. è necessario massimo di attenzione. Mettiamo a disposizione fino a cinque incontri con gli psicologi per famiglie meno abbienti. Grazie a psicologi, pediatri, medici di famiglia e dirigenti scolastici che lavoreranno con noi a questo progetto di grande civiltà". Lo ha affermato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)