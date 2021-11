Covid: De Luca, no vax hanno nostalgia delle attività chiuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anno di transizione, rilancio forte di attività economiche e turistiche, con buona pace dei novax e di tutti quelli che guardano con nostalgia allo scorso anno di quando facevamo l’elenco di tutte le attività chiuse. C’è qualcuno che ha nostalgia di quelle settimane. Noi no. Abbiamo voglia di aprire l’economia, le attività e i cantieri. E voglia di uscire dal Calvario Covid. E non abbiamo voglia di perdere tempo con i no vax e tutti gli sfrantummati d’Italia". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)