Abruzzo: Sospiri, sarà ripristinata linea marittima passeggeri con la Croazia

24 luglio 2021

- "Pescara ripristinerà la linea marittima passeggeri con la Croazia. Oggi vertice in Capitaneria di Porto al fine di verificare l'organizzazione delle operazioni di imbarco e sbarco, a partire dalla questione sicurezza, ovvero i percorsi protetti per gli utenti, e l'individuazione degli itinerari per il transito dei bus-navetta, dettagli strategici in vista dell'avvio dei lavori del porto, previsto per lunedì 29 novembre". Lo ha detto il presidente del Consiglio della regione Abruzzo, Lorenzo Sospiri, al termine della riunione, che ha visto la presenza, tra gli altri, del comandante della Capitaneria Salvatore Minervino, dell'assessore comunale ai Trasporti Luigi Albore Mascia, del presidente della Camera di commercio Gennaro Strever, del presidente di Confcommercio Riccardo Padovano, del presidente e del direttore del Marina di Pescara, Carmine Salce e Bruno Santori. "Il punto strategico è il ripristino del collegamento passeggeri Pescara-Croazia - ha sottolineato Sospiri -, una linea storica che, dopo i fasti della ex Tiziano, ha purtroppo vissuto alti e bassi, alterne vicissitudini, un ritorno a singhiozzo prima con la nave veloce, poi con l'aliscafo, sino a interrompersi definitivamente da diversi anni per le condizioni di criticità del porto canale. Ma il ritorno di quella linea diretta è rimasta sempre tra le nostre priorità perché siamo tutti ben consapevoli del suo valore sotto il profilo turistico, commerciale, vocazionale, e del successo che ha sempre riscosso negli utenti, perché chi viene da Roma e vuole andare in vacanza in Croazia è evidente che preferisce di gran lunga partire da Pescara anziché dover andare ad Ancona o Bari, viaggi più lunghi e con collegamenti autostradali più tortuosi, e questo ci rende una minima idea della portata dell'operazione. Che oggi assume una fattibilità urgente e assolutamente praticabile, vista tutta la progettazione che ruota attorno all'ampliamento del porto e alla realizzazione dei nuovi moli". (segue) (Gru)