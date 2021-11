Molise: Consiglio regionale sbarca su Instagram (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Micone ha proseguito: "L'Ufficio di presidenza con unanime intento in questi anni ha inteso investire impegno e operatività in una comunicazione istituzionale obiettiva, lontana da personalismi, completa nella esposizione, non urlata o propagandistica, ma al di sopra delle parti e capace di riportare con obbiettività le determinazioni assunte dall'Assemblea e dai suoi organi, senza inappropriate esaltazioni o mortificazioni né delle posizioni della maggioranza né delle minoranze. Abbiamo per questo affidato la cura di questo strategico settore direttamente al segretariato generale, e allo staff specialistico ad esso sottoposto, per garantire e tutelare i ruoli dei singoli consiglieri, dei gruppi consiliari, dei vari organi dell'Assemblea e non ultimo dell'esecutivo. Instagram proseguirà su questa strada già tracciata". (Gru)