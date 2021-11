© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il dato preoccupante riguarda la fascia giovanile. Ad oggi in Campania due casi gravi di giovani tra i 11 e 12 anni, solo nell’Asl Napoli 2 nelle scuole trenta focolai per un numero complessivo di ragazzi positivi di 129 unità. Abbiamo sessantasette classi in isolamento, gli alunni in isolamento sono quasi mille". Lo ha affermato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)