Covid: De Luca, no vax leggano dichiarazioni marito donna incinta morta

- "Due lettere richiamano il Covid. Un’intervista del marito della giovane mamma cilentana morta dopo tre mesi a Napoli per non essersi vaccinata. Il marito Salvatore dice in una intervista ‘leggo e rileggo il suo messaggio, l’ultimo che mi ha inviato prima che la intubassero dall’ospedale. Mi scriveva ciao. Non le ho più parlato. Sharon era già nata con parto d’emergenza, è stato inutile”. Gli chiedono dei no vax, ‘direi ai no vax chiamategli, vi racconto i miei ultimi quattro mesi. Devono stare in silenzio e se rifiutano, stiano a casa senza uscire mai. Mi auguro che si informino bene e con persone giuste. La gente non merita ancora di morire”. Lo ha affermato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)