Covid: De Luca, parliamo lingue diverse non parliamo più a no vax

- "Non dobbiamo perdere più tempo con i no vax. Si parla alfabeto non uguale, noi parliamo italiano e loro afghano. Andiamo avanti senza perdere tempo. Obiettivo è tutelare la salute dei nostri concittadini. Non dobbiamo far chiudere la nostra Regione e l’Italia. Pensate se dobbiamo richiudere alberghi, bar, teatri, cinema, ristoranti. Sarebbe un disastro. Inutile raccontarlo a chi ha la testa dura e non usa la ragione. Per loro valga una cosa: la stupidità non è un argomento". Lo ha affermato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)