Rai: De Luca, strana rivendicazione di Conte, ora M5s vuole lottizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La politica nazionale ha ripreso il suo carattere tradizionale di pollaio e ammuina. Mi ha colpito particolarmente un episodio. Sapete le nuove nomine di dirigenti Rai. Dicesi lottizzazione. Devo dire che sono stati individuati professionisti di grande qualità interni alla Rai, come Monica Maggioni donna di grande qualità. Questa scelta ha registrato protesta singolare di Conte e delle Cinque Stelle. Pensate: protestavano perché sono stati esclusi dalla lottizzazione. Come cambia il mondo. Mi pare di ricordare che per dieci anni ci hanno raccontato che bisognava bombardare Rai, politica e lottizzazione. Oggi la rivendicazione è un’altra: fateci partecipare. Siamo un Paese strano ma come si vede molto creativo. Siamo un Paese nel quale c’è una parola che da lungo tempo ha perso ogni valore nel mondo della politica: coerenza. In Italia è una bestemmia, per i Cinque Stelle è tripla. Parentesi triste". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)