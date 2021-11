Sardegna: il Comune di Cagliari spenderà 12 milioni di euro per riqualificare il viale Trieste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Completamente ridisegnate le aree carrabili e pedonali, sostituzione parziale delle alberature esistenti con nuovi impianti, rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica, realizzazione dei nuovi impianti idrico e di smaltimento delle acque meteoriche. Il Comune di Cagliari ha presentato il progetto paesaggistico e ambientale con cui intende riqualificare tutti i 1.300 metri, circa 36.500 metri quadrati, di viale Trieste, dalla piazza Del Carmine e al viale Sant'Avendrace. Il costo complessivo è di 12 milioni di euro (sei fondi comunali e sei finanziati con Pon Metro - React Eu). "Al mattino sino all'ora di pranzo - ha rimarcato il primo cittadino, Paolo Truzzu - il viale Trieste è vissuto e frequentato in maniera importante per via della grande concentrazione di uffici pubblici. Nella parte pomeridiana della giornata perde però un po' identità, così la sera. L'obiettivo che abbiamo voluto perseguire è quello di offrire una gestione più omogenea dell'intera area, riqualificandola completamente". Ne beneficeranno scorrevolezza del traffico, sicurezza pedonale e ciclistica, attività commerciali che avranno a disposizione nuovi spazi accoglienti e attrezzati all'aperto. Palazzo Bacaredda ha infatti dato il via a un progetto che arriva dopo un iter avviato due anni fa. Ora la Giunta Truzzu, con la deliberazione numero 190/2021 ha messo la firma sul preliminare che stabilisce quali saranno le linee d'intervento: sicurezza stradale, mobilità lenta e verde pubblico. Prossimi passi: progetto definitivo-esecutivo, pubblicazione della gara e inizio lavori. "Il costo totale dell'intervento - ha spiegato l'assessore, Alessio Mereu - sarà di 12 milioni di euro, suddiviso in due differenti lotti funzionali autonomi". I lavori del primo lotto, quello da piazza del Carmine all'intersezione con la via Pola, inizieranno nel settembre del prossimo anno e si concluderanno a dicembre del 2023. I lavori per il secondo lotto, dall'intersezione con via Pola al viale sant'Avendrace, inizieranno invece a dicembre del 2022 per concludersi nel marzo del 2024. (segue) (Rsc)