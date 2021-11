Sardegna: il Comune di Cagliari spenderà 12 milioni di euro per riqualificare il viale Trieste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per ciò che concerne il progetto stradale: dalla piazza Del Carmine sino all'intersezione con la via Roma, sarà mantenuto il senso unico di marcia su due corsie, con restringimento a una corsia tra l'innesto di via XXIX Novembre 1847 e l'intersezione con via Roma; dalla via Roma al viale Sant'Avendrace, confermata la circolazione a doppio senso di marcia, ma articolata con una corsia per senso di marcia; introduzione di due nuove rotatorie agli incroci con la via Pola e il viale Sant'Avendrace; all'altezza della Chiesa Del Carmine, dell'intersezione viale Trieste - via Roma, della Biblioteca Regionale e dell'intersezione viale Trieste - via Santa Gilla, realizzazione di quattro spazi di interconnessione, ricavati in senso trasversale allo stesso viale Trieste, con la funzione di scandire il lungo tracciato offrendo punti di interesse percettivo, grazie anche all'impiego di pavimentazione in pietra. Le fermate del trasporto pubblico locale urbano ed extra-urbano saranno mantenute nelle attuali posizioni e prevedono cinque fermate a salire e tre a scendere (sino all'innesto sulla via Roma). I posti auto, infine, saranno riorganizzati compatibilmente con la presenza delle alberature. In ambito mobilità lenta, invece, il progetto prevede un tracciato per la mobilità ciclabile, mediante l'inserimento di un corridoio ciclabile a doppio senso di marcia con sezione costante pari a 2,5 metri, ricavato nell'area pedonale lato ovest. Le aree pedonali saranno poste al contorno del viale Trieste, a ridosso degli edifici. Prevedono: marciapiedi continui, ricavati su entrambi i lati con una larghezza minima di 1 metro e mezzo, che in diversi tratti si dilatano in slarghi e piccole aree attrezzate. In particolare: nel tratto Sud (lato Est) al marciapiede sarà affiancata una fascia naturale attrezzata con pocket spaces (con sedute, stalli per biciclette, pedane, eccetera) per una larghezza complessiva di circa 7 metri; nei tratti Centro e Nord (lato ovest), al marciapiede e al corridoio ciclabile è affiancata una fascia naturale drenante, per una larghezza complessiva di circa 8,5 metri. Il tutto senza barriere architettoniche. (segue) (Rsc)