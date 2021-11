Sardegna: il Comune di Cagliari spenderà 12 milioni di euro per riqualificare il viale Trieste (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'illuminazione pubblica sarà completamente rinnovata", ha sottolineato l'esponete dell'esecutivo cittadino, titolare della Viabilità. Le tesate esistenti saranno tutte rimosse e sostituite da nuovi pali stradali, posti su un unico lato (lato Est), distanti 12 metri l'uno dall'altro e alti 7. Un impianto dedicato realizzato con corpi illuminati di arredo sulle aree esclusivamente pedonali o ciclabili, sarà realizzato da entrambi i lati su pali alti circa 4 metri. Infine, la questione parcheggi, nuovi e spazi saranno nelle aree circostanti in sostituzione di quelli che si perderanno, dovuti soprattutto agli interventi di messa in sicurezza e "deimpermeabilizzazione" del suolo per ridare "aria alle radici degli alberi". "Abbiamo già interessato la Regione per ottenere una parte degli stalli nella struttura di via Caprera", ha annunciato Mereu. È poi allo studio degli uffici comunali la possibilità di realizzarne di nuovi nell'area delle cosiddette "casermette" che prima ospitava un reparto della Polizia locale. "Da qui a poco - ha concluso l'assessore - avremo anche a disposizione nuovi parcheggi nella via Sauro, di proprietà del Comune: la gestione sarà affidata tramite gara pubblica insieme ad altri 50 parcheggi nella via de Magistris". (Rsc)