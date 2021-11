Piemonte: la Regione investe su personale e corsi di formazione per i Pronto soccorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su proposta dell'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi, questa mattina la giunta regionale ha approvato un pacchetto di misure destinate ai servizi di Emergenza urgenza e Pronto soccorso. In particolare, è stata autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato stipulati con il personale del comparto per l’emergenza Covid-19 - riguarderà inizialmente circa 3 mila 600 dei 5 mila 700 lavoratori assunti -, è stato attivato un percorso formativo regionale per consentire ai medici abilitati in Medicina e Chirurgia - 300 ore teoriche e pratiche -, ma privi di specializzazione, di svolgere l’attività nell’ambito dei servizi Dea/Pronto soccorso e sono stati erogati sostanziali incentivi economici per le prestazioni aggiuntive dei medici già operanti in Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza (Mecau) - ad esempio nei giorni festivi e in orari notturno la retribuzione passerà da 40 a 60 euro lordi all'ora-. (segue) (Rpi)