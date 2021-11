Torino: prevenzione al centro della tavola rotonda “Salute e Sport” con governatore Cirio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Al di là dell'impegno quotidiano dell'Asl Città di Torino e di Tennis & Friends nella promozione dell'attività sportiva, nel rilascio delle idoneità sportive e nell'utilizzo dello sport come terapia, abbiamo inteso sostenere le Nitto Atp Finals, impegnandoci nella sicurezza dei giocatori e degli spettatori con idonee misure di protezione messe in atto per contrastare il virus", dichiara il dottor Carlo Picco, direttore generale Asl Città di Torino. Su ogni grande evento sportivo, quali anche il Gran Prix di Pattinaggio, che si è recentemente svolto, e le prossime finali di Coppa Davis, l'Asl Città di Torino fornisce il proprio supporto per garantire le condizioni di sicurezza. “Felice per la Tavola Rotonda ed estremamente soddisfatto per l'organizzazione sanitaria del territorio. Ringrazio Tennis & Friends per la sua presenza ed operato, sul territorio piemontese che sottolinea ancora una volta, l'importanza della prevenzione e dello sport”, ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. (segue) (Com)