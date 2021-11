© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna fare in modo di riaprire le piste in sicurezza. Chi è vaccinato ha diritto di andare a sciare. Lo ha affermato a “Sky Tg24” il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio intervistato sulla possibilità che la stagione sciistica sia a rischio con l’arrivo della quarta ondata di Covid. “Dobbiamo riaprire non chiudere. Abbiamo il green pass che è uno strumento utile in questo senso”, ha concluso. (Rpi)