Piemonte: somministrazioni terza dose fascia 40-59 anticipate al 22 novembre, le prenotazioni aprono domenica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le terze dosi di vaccino per la fascia 40-59 anni partiranno da lunedì 22 novembre invece che dal 1 dicembre. E il Piemonte ha immediatamente riprogrammato tutti gli appuntamenti ed è pronto ad iniziare questa ulteriore fase della campagna vaccinale. Ad annunciarlo il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi in una nota stampa. Le prenotazioni della dose aggiuntiva per i 40-59enni verranno anticipate di un giorno e di conseguenza partiranno domenica 21 novembre nel portale della Regione Piemonte. Si potrà richiedere l'appuntamento per la terza dose anche nelle farmacie aderenti, ma a partire dal giorno successivo, ovvero lunedì 22 novembre. (segue) (Rpi)