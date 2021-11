Piemonte: somministrazioni terza dose fascia 40-59 anticipate al 22 novembre, le prenotazioni aprono domenica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procedura si potrà effettuare a cominciare da 15 giorni prima del termine esatto di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale, mentre chi ha già maturato i 180 giorni potrà fare la terza dose in farmacia già da lunedì prossimo. "Ancora una volta in modo immediato la macchina vaccinale del Piemonte si è riorganizzata in modo istantaneo - hanno affermato il presidente Cirio e l’assessore Icardi -. Ringraziamo l’intero sistema che continua a dare prova di velocità, dedizione ed efficienza”, hanno concluso. (Rpi)