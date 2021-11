Piemonte: 75500 dosi pronte alla consegna con Poste per terza dose 40-59enni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I furgoni di Sda arriveranno a destinazione lunedì 22 novembre in Piemonte, per consegnare 75 mila 500 dosi di vaccino pronte per affrontare la nuova fase della campagna vaccinale, con la terza dose per i 40-59enni. Lo annuncia Poste Italiane in una nota stampa. Verranno consegnate 10 mila 100 dosi di Moderna a Cambiano, 18 mila 500 a Rivoli, 30 mila 400 a Torino e 16 mila 500 a Ivrea. I furgoni con all’interno i vaccini, contenuti in delle speciali celle frigorifere, partiranno da Chiavari. (Rpi)