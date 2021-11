Salerno: frode transazionale di pellet, 7 indagati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I finanzieri di Salerno, al termine di un indagine della procura di Vallo della Lucania (Sa), hanno notificato un avviso di conclusione delle indagini a 7 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di una frode fiscale transnazionale di circa 12 milioni di euro. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, il pellet dalla Bulgaria risultava acquistato da 4 imprese ritenute "fantasma" che poi lo rivendevano in Italia ma, alla base, le indagini avrebbero rilevato il meccanismo della frode cosiddetta "carosello". I finanzieri avrebbero scoperto anche chi avrebbe ricevuto circa 100mila euro di contributi a fondo perduto dal Governo per il sostegno delle imprese gravemente colpite dalla crisi post-pandemica. Gli accertamenti dei militari delle Fiamme Gialle della Compagnia di Agropoli avrebbero interessato anche il titolare di una società di commercio all'ingrosso di eco-combustibile rilevando, tuttavia, la scarsa preparazione manageriale e riconducibile probabilmente come "prestanome".(ren)