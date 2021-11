Torino: il neo-vicesindaco della Città Metropolitana, subito strategia per gestione investimenti nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull’edilizia scolastica la Città Metropolitana con le sue strutture tecniche è sempre pronta a intervenire. Non c’è distrazione da parte nostra, non appena sarà formato il nuovo consiglio metropolitano a dicembre, l'obiettivo è mettere a punto una strategia organica per la gestione degli investimenti nelle scuole. Lo ha annunciato il neo-vicesindaco della Città Metropolitana Roberto Montà durante l'incontro in streaming con una delegazione di studenti degli istituti Regina Margherita e Copernico di Torino. “Occorre ricordare - ha continuato Montà - che abbiamo attraversato anni economicamente difficili sul fronte delle risorse disponibili ma ora, anche grazie al Pnrr, avremo fondi che prima non c’erano e sarà possibile pensare a interventi strutturali di più ampio respiro", ha concluso.(Rpi)