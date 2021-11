Sardegna: studio dell'Università di Cagliari, vaccino anti Covid protegge anche persone con malattie autoimmuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo è stato di confrontare la risposta anticorpale alla vaccinazione per Sars-Cov-2 in soggetti con malattie infiammatorie immunomediate rispetto a persone sane. Un aspetto di grande attualità legato al fatto che anche adesso, a quasi due anni dall'inizio della pandemia, molti pazienti con malattie infiammatorie immunomediate sono esitanti a sottoporsi alla vaccinazione anti Covid-19. "La conclusione di questo studio - spiega Chessa - evidenzia che non ci sono differenze sostanziali di efficacia tra soggetti sani e persone con malattie infiammatorie immunomediate in terapia per quanto riguarda la risposta al vaccino a mRNA anti Covid-19, mentre rimane il problema dei pazienti che sono in terapia con farmaci che deprimono la risposta B-cellulare, ma la cui vaccinazione è in ogni caso consigliata". (Rsc)