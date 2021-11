Piemonte: la giunta regionale, pedemontana nel Canavese opera necessaria che territorio aspetta da troppo tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'opera necessaria che il territorio sta aspettando da troppo tempo. Il parere della giunta regionale sulla pedemontana Canavese è unanime. Ed è stato ribadito ieri in un incontro svolto tra gli assessorati regionali competenti del Piemonte - Andrea Tronzano, Maurizio Marrone e Marco Gabusi -, gli amministratori locali interessati dall'opera - venti sindaci - e il consigliere regionale Mauro Fava. "Non dare conto alle istanze portate avanti dalle pubbliche amministrazioni che si sono battute in questi ultimi anni per migliorare una viabilità a supporto del tessuto imprenditoriale e della vita quotidiana dei cittadini di quei territori – ha affermato l’assessore allo Sviluppo delle Attività Produttive Tronzano – sarebbe un errore molto grave. Una volta che si sceglie un percorso, dopo averlo lungamente discusso e aver ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni bisogna portarlo a compimento. Un atto dovuto nei confronti di un territorio che da troppo tempo sta aspettando". (segue) (Rpi)