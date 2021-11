Piemonte: la giunta regionale, pedemontana nel Canavese opera necessaria che territorio aspetta da troppo tempo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dello stesso parere l'assessore alla Semplificazione Marrone: "Non permetteremo che il canavese venga dimenticato. Come Regione abbiamo compiuto tutti i passi necessari per l'inizio dei lavori, adesso ci aspettiamo che Roma faccia la sua parte. La pedemontana è un'opera strategica per il territorio, specialmente ora che nel canavese il settore industriale dello stampaggio sta divenendo una realtà manifatturiera in pieno rilancio, che merita con questa infrastruttura il massimo supporto logistico". L'assessore alle Infrastrutture Gabusi ha spiegato che "la Lombardore Salassa è stata segnalata dalla Città Metropolitana come una delle opere strategiche e delle più importanti, tant’è vero che abbiamo finanziato la progettazione e stiamo cercando i fondi per realizzarla. Non ci deve essere alcun indugio, dopo tanti anni di parole abbiamo voglia di realizzarla davvero”. (segue) (Rpi)