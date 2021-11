Piemonte: la giunta regionale, pedemontana nel Canavese opera necessaria che territorio aspetta da troppo tempo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal canto suo il consigliere Mauro Fava è certo che ormai l'opera sia ad un passo dall'attuazione: "Stiamo seguendo il percorso migliore per arrivare al risultato che ci interessa, ossia la realizzazione dell'opera, in tempi ragionevolmente brevi. Sono state ascoltate le varie parti sociali e sono state prese in carico le richieste di modifiche e di aggiornamento al progetto. Ormai l'opera non è più in discussione, si tratta solo di capire quando effettivamente potranno partire i lavori. E io mi auguro che accada presto", ha concluso. (Rpi)