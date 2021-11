Torino: Coldiretti contraria a nuova pedemontana del Canavese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo assolutamente contrari alle ipotesi progettuali proposte per la realizzazione della nuova pedemontana del Canavese. Non si tratta di essere contro il progresso, ma di stare dalla parte della nostra agricoltura che produce cibo e fa la sua parte tutti i giorni per contribuire alla salvaguardia del pianeta. Lo ha affermato in una nota stampa Sergio Barone, vice presidente di Coldiretti Torino. "Asfaltare e cementificare significa non tornare mai più al terreno coltivato - ha continuato Barone - che produce cibo, assorbe e rimette in circolo l'acqua dei sempre più frequenti eventi atmosferici estremi, e fa crescere le piante che assorbono anidride carbonica. (segue) (Rpi)