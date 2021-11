Torino: Coldiretti contraria a nuova pedemontana del Canavese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coldiretti chiede di non essere lasciata sola nel difendere i terreni fertili dal consumo di suolo che è il grande problema ambientale spesso dimenticato. Mentre nell'incontro in Regione Piemonte tra i sindaci canavesani gli assessori Tronzano, Marrone e il consigliere Fava non teneva in minima considerazione il problema del consumo di suolo fertile, si svolgeva, sempre in Regione, l'audizione dell'Arpa che denunciava come in un anno nel Torinese si sia consumato più suolo di tutti i 5 anni precedenti. Così il nostro ambiente e la nostra agricoltura non possono più andare avanti", ha concluso. (Rpi)