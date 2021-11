Piemonte: in arrivo 7 milioni per la bonifica di 16 siti inquinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte ha firmato l'accordo con il ministero per la Transizione Ecologica per ricevere 7 milioni di euro per la bonifica di 16 siti inquinanti del territorio. L'annuncio arriva da una nota stampa della Regione. Si tratta di zone inquinanti definite "orfane" in quanto non è stato possibile individuare i responsabili della contaminazione o, se individuati, essi non hanno provveduto ad avviare o concludere gli interventi di pulizia. I 16 siti individuati si trovano nella maggior parte dei casi in provincia di Torino - 6 zone - e a seguire nelle province di Cuneo, Alessandria e Novara - 3 per ciascuna -. Chiude la lista la provincia di Vercelli con un solo sito coperto dai fondi. "Con queste prime risorse riusciamo a bonificare siti abbandonati da tanto e troppo tempo – hanno affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati - Riportiamo alla vita e nella disponibilità ai cittadini, alle imprese e ai comuni, aree territoriali importanti. Una vera rigenerazione del suolo. Nel frattempo, abbiamo fatto altre richieste nel Pnrr per continuare a bonificare altri siti in Piemonte”, hanno concluso.(Rpi)