Molise: Consiglio regionale sbarca su Instagram

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale molisano, nell'ambito delle strategie per la comunicazione previste dal Piano della comunicazione pubblica dell'Assemblea, con il coordinamento e la direzione del segretariato generale, ha aperto e reso operativo un nuovo profilo ufficiale sul social network Instagram denominato consiglio.regionale.molise. La presenza dell'Assemblea legislativa regionale su Instagram segue quelle già attive su Facebook e su YouTube. "Riteniamo fondamentale - ha detto il presidente del Consiglio regionale, Micone - l'utilizzo dei social network quali strumenti efficaci per informare direttamente i cittadini, i portatori di interesse e le altre istituzioni locali, territoriali, nazionali ed europee, sull'attività dell'Assise regionale, sia per quanto riguarda la produzione normativa, regolamentare e amministrativa, che per quanto concerne le posizioni ufficiali assunte dal massimo organo di rappresentanza politica assembleare della Regione. I vari pubblici devono poter scegliere anche i canali social, accanto ai media tradizionali e alle altre forme di comunicazione, per ricevere informazioni precise, complete ed ufficiali al fine di svolgere sia il compito di controllo democratico sia per comprendere l'evoluzione normativa e amministrativa regionale, al fine di coglierne le diverse opportunità offerte". (segue) (Gru)