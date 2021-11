Piemonte: firmato protocollo tra Regione e Anci su cooperazione internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione e l’Anci Piemonte hanno firmato ieri un protocollo sulla cooperazione internazionale. Per il Piemonte era presente l’assessore competente Maurizio Marrone: "Insieme ad Anci Piemonte diamo il via ad un percorso di valore e confermiamo la tradizione piemontese di proficua collaborazione con le amministrazioni locali. Occorre aiutare le nuove generazioni del continente africano a costruirsi un destino in patria senza tentare i viaggi della speranza nelle mani dei nuovi schiavisti. Per noi il motto aiutiamoli a casa loro non è un vuoto slogan propagandistico, bensì una linea d’azione concreta per scongiurare l’immigrazione di massa e mettere i paesi africani che sono in difficoltà nelle condizioni di risollevare le loro economie". (segue) (Rpi)