Torino: Città Metropolitana aderisce a Settimana europea riduzione rifiuti

- La Città Metropolitana di Torino aderisce alla Settimana europea per la riduzione dei rifiuti (Serr). I dipendenti della Città Metropolitana potranno usufruire - si legge in una nota stampa istituzionale - di un loro punto di raccolta per piccoli elettrodomestici, oli vegetali esausti e capsule di alluminio del caffè. Il piccolo centro verrà allestito nella sede di corso Inghilterra in collaborazione con Amiat. La scelta di questi materiali nasce dal conferimento scorretto di questi rifiuti che spesso inficia il processo di riciclo. I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (denominati Raee), sono composti da una moltitudine di materiali, tra cui materie prime rare e metalli che se non smaltiti correttamente risultano altamente inquinanti. (segue) (Rpi)