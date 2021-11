© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno di 145 milioni l’anno le risorse per l’agricoltura con il Defr. Lo ha annunciato l’assessore competente del Piemonte Marco Protopapa in terza commissione, che si è riunita per esprimere un parere consultivo sul Documento di economia e finanza 2022-2024 (Defr). Parte di queste risorse andranno all’innovazione con la formazione di oltre 36 mila operatori e il sostegno dei giovani agricoltori. (Rpi)