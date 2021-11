Piemonte: Banca d’Italia, nel primo semestre 2021 Pil in crescita del 7,7 per cento, ma ancora lontano da dati pre-pandemia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prestiti alle famiglie hanno accelerato, riflettendo l'aumento della domanda di finanziamenti per l'acquisto di beni di consumo e di abitazioni. La crescita del credito alle imprese si è lievemente indebolita, pur rimanendo elevata nel confronto con i periodi antecedenti la pandemia. Le condizioni di offerta da parte del sistema bancario sono risultate stabili. Nella prima metà del 2021 i depositi bancari hanno lievemente rallentato. Mentre il valore di mercato dei titoli depositati dalla famiglie presso le banche è tornato a crescere a tassi sostenuti. Le previsioni complessive per i prossimi mesi - conclude nella nota Banca d’Italia - sull’andamento della domanda sono improntate all’ottimismo, così come quelle sugli investimenti. Sulla crescita pesa però la forte incertezza connessa alle difficoltà di approvvigionamento e all’aumento dei prezzi degli input produttivi. (Rpi)