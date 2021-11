Covid: in Piemonte crescono i ricoveri in terapia intensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumentano ancora i pazienti in terapia intensiva portando i ricoveri a quota 30. In Piemonte iniziano a farsi sentire alcuni effetti della quarta ondata di Coronavirus. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Piemonte i nuovi casi sono 566 pari allo 0,9 per cento dei tamponi eseguiti. Di questi positivi, 308 sono asintomatici. I ricoveri nei reparti ordinari rimangono invariati e molto vicini a quota 300. Mentre quelli in terapia intensiva aumentano di 6 unità. Si registra un nuovo decesso non avvenuto nella giornata di oggi. Infine, i guariti nella giornata odierna sono 298. (Rpi)