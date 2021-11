Covid: Mims, 150 milioni di euro ai Comuni per i servizi aggiuntivi del trasporto scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Comuni hanno a disposizione 150 milioni di euro per i servizi aggiuntivi del trasporto scolastico necessari per contenere la diffusione della pandemia da Covid-19. La Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti territoriali ha dato l'intesa allo schema di decreto del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, di concerto con il ministro dell'Istruzione e con il ministro dell'Economia e delle Finanze che stabilisce i criteri per assegnare le risorse ai singoli Comuni o associazioni di Comuni. A causa dell'emergenza sanitaria, le Amministrazioni hanno infatti attuato misure specifiche per il trasporto scolastico, come il servizio di accompagnamento degli alunni a bordo dell'autobus o l'erogazione di un maggior numero di servizi per il trasporto. Ai Comuni possono essere assegnate risorse fino al 30 per cento della spesa sostenuta nel 2019 per il trasporto scolastico per gli importi per i servizi aggiuntivi erogati nell'anno scolastico 2020-2021 e rendicontati nell'esercizio finanziario 2021. Per l'anno scolastico in corso ciò vale per i contratti sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto. Con un successivo decreto direttoriale saranno definite le modalità di presentazione delle domande e per la rendicontazione delle spese.​ (Com)