Campania: Cirillo (M5s), assistenza negata a bambini, anziani e disabili a Torre Del Greco (Na)

20 luglio 2021

- "Gli ultimi continueranno a restare ultimi, se è toccata loro la cattiva sorte di vivere a Torre Del Greco all'era del sindaco Giovanni Palomba. Nella città del corallo è scomparso il welfare. Non esiste alcuna attività in ambito di politiche sociali e tutti i progetti annunciati dall'attuale amministrazione, che sarebbero già dovuti entrare nel vivo da tempo, sono rimasti solo annunci su carta. A farne le spese sono bambini, anziani e disabili, esclusi da ogni genere di attività di sostegno e da progetti di inclusione sociale. Per non parlare dei Puc, i progetti di pubblica utilità, che avrebbero dovuto mettere duemila percettori di Reddito di cittadinanza al servizio della propria città, ma che non sono mai neppure partiti". Così il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Cirillo che sulla questione. (segue) (Ren)