Piemonte: mazzo di fiori no vax rivolto a sindaco Grugliasco che lascia il bouquet sotto lapide morti Covid (2)

- Oggi i morti, purtroppo, continuano e se ne contano altri 69. I casi e i ricoveri continuano ad aumentare e non accetto provocazioni. Trovo questo gesto pericoloso e disgustoso per le vittime del Covid, che in assenza di cure e del vaccino sono morte. Se lo avessero avuto oggi sarebbero con noi. Io rispetto il diritto di queste persone a manifestare, ma loro devono rispettare i milioni di morti per mancanza di vaccini e riconoscere i provvedimenti scaturiti per tutelare la salute pubblica di ogni cittadino”, ha concluso Montà. (Rpi)