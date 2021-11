Molise: M5s, su ogni cittadino pesano ogni anno 1.600 euro di debiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri regionali molisani del Movimento cinque stelle affermano che "su ogni cittadino molisano, compresi i neonati, pesano ogni anno 1.600 euro di debiti. Passività maturate pressoché in tutti i settori gestiti dalla regione Molise - si legge in una nota congiunta -, dalla sanità ai trasporti, passando per le società partecipate. A dirlo non è il M5s, ma la Corte dei conti. Che ha già censurato la pessima amministrazione del governo regionale negli ultimi anni, ma che nell'ultimo giudizio di parifica rincara la dose. Sulla sanità, spiegano, sono sostanzialmente due i principali rilievi della Corte: i debiti con l'Inps e il rapporto con i privati accreditati. I magistrati contabili dicono che i contributi non versati dalle vecchie Asl all'ente previdenziale non avrebbero generato gli attuali 87 milioni di debiti, se solo la Regione si fosse attivata per tempo con le opportune procedure contabili. Per quanto riguarda i privati accreditati, la Corte dei conti conferma quanto denunciamo da tempo: l'enorme debito sanitario in Molise è in gran parte dovuto ai contratti ambigui con le strutture private. Contratti che, lo ricordiamo, sono scaduti nel 2018 e che abbiamo chiesto più volte di rivedere con diversi atti in Consiglio regionale. Ora lo sottolineano anche i magistrati, che raccomandano di evitare formule ambigue. Infatti, in quei contratti non si prevede alcun limite al budget per i privati accreditati. Pratica non prevista dal nostro ordinamento, che è stata sanzionata anche dai tavoli tecnici ministeriali, da svariati anni ormai". (segue) (Com)