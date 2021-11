Piemonte: 12 mila 600 vaccinati con la terza dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 12 mila 600 i vaccinati con la terza dose nella giornata odierna in Piemonte. Una larga parte delle 17 mila 554 inoculazioni segnalate oggi dall'Unità di crisi della regione. Sono ancora gli over 80 e gli estremamente vulnerabili le fasce più protette a causa della dose aggiuntiva (rispettivamente 3 mila 647 dosi e 4 mila 141). Seguono i 70enni e i 60enni che stanno iniziando a ricevere a loro volta la terza dose (i primi 1481 inoculazioni, i secondi 1784). Fino ad ora il Piemonte ha utilizzato il 94,7 per cento delle dosi a disposizione. (Rpi)