Piemonte: firmato protocollo tra Regione e Anci su cooperazione internazionale (2)

- L’Anci Piemonte sottolinea che con la firma di questo protocollo intende “rafforzare le progettualità dei comuni piemontesi attivate nelle varie parti del mondo, in special modo nei Paesi dell'Africa sub-sahariana - ha dichiarato Ignazio Stefano Zanetta, vicepresidente alla Cooperazione decentrata di Anci Piemonte -. Vogliamo favorire il coordinamento tra i comuni piemontesi che intendano investire in iniziative di cooperazione allo sviluppo. Si tratta di un tema che ci sta particolarmente a cuore e al quale lavoriamo da tempo, grazie ad un'apposita consulta di Anci Piemonte, che offre assistenza e supporto specialistico agli enti locali. Il protocollo ci consentirà, inoltre, di lavorare in sinergia con la Regione al fine di individuare una serie di proposte progettuali a valere sui bandi nazionali ed europei", ha concluso. (Rpi)