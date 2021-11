Agricoltura: estensione del Psr Sardegna, disponibili per l'Isola 437 milioni di euro per il biennio 2021-2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera della Commissione europea a nuovi importanti stanziamenti per il settore agricolo sardo e per lo sviluppo delle aree rurali nel biennio 2021-2022, a seguito dell'estensione del Programma di sviluppo rurale fino al 2022. Al Psr Sardegna vengono assegnati per il biennio 2021-2022 complessivamente 437,5 milioni di euro di spesa pubblica per il biennio 2021-2022, di cui 62,2 milioni di risorse provenienti da Next Generation Eu. "Si tratta - dice il presidente della Regione, Christian Solinas - di un importante risorsa da destinare alle nostre aziende e a tutto il mondo rurale, per facilitarne e accompagnarne il rilancio e l'ammodernamento tramite ingenti investimenti". Sono previsti anche nuovi fondi per il miglioramento della viabilità rurale, per investimenti finalizzati al ripristino dei danni causati da calamità naturali ed eventi atmosferici e per il finanziamento degli interventi gestiti dai gruppi di Azione Locale nell'ambito della Misura 19-Leader. (segue) (Rsc)