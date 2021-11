Agricoltura: estensione del Psr Sardegna, disponibili per l'Isola 437 milioni di euro per il biennio 2021-2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel dettaglio - precisa l'assessore all'Agricoltura, Gabriella Murgia - è stata incrementata di 121,1 milioni la dotazione delle misure strutturali per progetti di investimento, sia al fine di prevedere nuovi bandi, sia per consentire uno scorrimento delle graduatorie relative agli ultimi bandi emanati sulle sottomisure 4.1 e 6.1 (primo insediamento in modalità semplice) e ai Progetti Integrati di filiera". La dotazione finanziaria per le misure agro-climatiche-ambientali è stata incrementata di 206,6 milioni di euro, consentendo la conferma degli stanziamenti relativi ai bandi 2021 e 2022. È stata infine incrementata la dotazione per la misura sul benessere animale con uno stanziamento pari a 91,1 milioni al fine di assicurare il sostegno al mantenimento negli anni 2021 e 2022 delle pratiche di benessere animale negli allevamenti. Con decreto assessoriale sono stati stabiliti gli stanziamenti per i prossimi bandi, che saranno emanati nei prossimi mesi dall'Assessorato dell'agricoltura sulle seguenti misure: 12 milioni di euro andranno agli investimenti nelle aziende agricole, 6.227,346 euro al Precision Farming, otto milioni per la trasformazione e commercializzazione e 28 milioni per i giovani agricoltori. Per Murgia si tratta di un importante investimento di risorse che serviranno a sostenere le aziende agricole e zootecniche per fare fronte alla difficile fase di ripresa, per rafforzare la propria capacità di competere sul mercato e per sostenere il necessario ricambio generazionale in agricoltura. (Rsc)