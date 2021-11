Torino: Città Metropolitana aderisce a Settimana europea riduzione rifiuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda gli oli vegetali esausti, cioè gli oli usati per cucinare o conservare gli alimenti - continua la nota -, la criticità risiede nel comportamento abituale e scorretto di versarli nello scarico, un’azione che contribuisce ad aumentare l’inquinamento delle acque danneggiando i sistemi di depurazione. Infine, per quanto riguarda le capsule di caffè in alluminio, la duplice composizione non le rende adatte per il conferimento in frazione organica oppure con i metalli, ma vanno conferite in modo separato nei punti che effettuano una raccolta specifica per essere completamente riciclate. (Rpi)